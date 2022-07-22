В Брянске осудят владельца притона с проститутками. Завершили расследование уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией». Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские установили, что в течение длительного времени обвиняемый содержал на территории Брянска притон. Там оказывали платные услуги интимного характера. Фигурант занимался организацией, в том числе подбирал девушек, получал деньги за это и делил их между работницами, делал заведению рекламу.

- В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - говорят в полиции.