Глава администрации Суземского района незаконно получал премии. Нарушение выявили во время прокурорской проверки. Установили, что с января 2018 года по сентябрь 2020 года чиновник издавал распоряжения о премировании самого себя в размере 25% от должностного оклада за выполнение особо сложных заданий. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор подал иск в Суземский районный суд с требованием признать частично недействительными указанных распоряжений о выплате премий и взыскать с главы администрации незаконно полученных премий в размере больше 83 тысяч рублей.

- Суд удовлетворил требования, решение признали законным и в апелляционном суде, - говорят в прокуратуре. - Но кассационный суд оба решения отменил и направил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении прокуратура добилась удовлетворения требований.

Решение суда не вступило в законную силу.