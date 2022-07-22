В Брянске 18-летний автомобилист, уходя от преследования автоинспекторов, врезался в дерево

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске 18-летний автомобилист на иномарке, уходя то преследования автоинспекторов, врезался в дерево. ДТП произошло в четверг, 21 июля, около полуночи на улице Белорусской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Лихого гонщика без прав на автомобиле «Ниссан Х-Трэйл» полицейские заметили на 10 километре дороги «Брянск-Новозыбков» в Брянском районе. О не остановился по требованию автоинспекторов. Двигаясь по улице Волочаевской. Автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево.

- В ДТП 18-летний водитель получил ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – 16-летний пассажир сломал нос и челюсть, ушиб правое бедро.17-летняя девушка сломала правую подвздошную кость. Пострадавших госпитализировали. Кроме 16-летнего пассажира. Ему назначили лечение и отпустили домой. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

На водителя составили административные протоколы. Кстати, 27-летний хозяин иномарки заявил об угоне автомобиля «Нисан Х-Трэйл» по адресу: Брянский район, поселок Супонево, улица. Шоссейная, 10.