Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

Ячмень, пшеница, тритикале, горчица, лен, подсолнечник, картофель … Можно еще долго продолжать список культур, семена которых поступают для проведения исследований в отдел качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

С начала 2022 года в лаборатории было проведено более 2 тысяч исследований семенного материала по показателям качества и безопасности, в 70 случаях в семенах обнаружена заселенность вредителями.

Заселенность семян вредителями – это присутствие живых вредителей любых стадий развития (яйца, личинки, куколки, взрослые особы) в межсеменном пространстве и (или) внутри отдельных семян. Среди вредителей, повреждающих семена сельскохозяйственных культур, наибольшее распространение имеют клещи, амбарный и рисовый долгоносики, зерновая и амбарная моли, гороховая и фасолевая зерновки, хрущаки, люцерновая толстоножка, клоп-черепашка, просяной комарик и другие.

Различают явную форму заселенности, определяемую наличием вредителей в межсеменном пространстве, и скрытую форму, определяемую наличием вредителей внутри семян.

Брянская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ определяет заселенность вредителями в соответствии с ГОСТ 12045-97 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями». Кроме того, специалисты лаборатории проводят исследования семян сельскохозяйственных растений и посадочного материала по таким показателям качества и безопасности, как чистота, всхожесть, зараженность болезнями, наличие ГМО.

В связи с тем, что сельскохозяйственные культуры подвержены влиянию различных негативных факторов, к которым относятся не только заморозки или засуха, но и деятельность насекомых вредителей, Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ

рекомендует подготовить складские помещения для хранения собранного урожая. По заявкам хозяйствующих субъектов сотрудники отдела земельных правоотношений и обеззараживания ФГБУ ЦНМВЛ проведут обеззараживание складских помещений, незагруженных картофелехранилищ, элеваторов, складов и мельниц, зерна и зернопродуктов (в складах, по конвейеру, в вагонах), а также выполнят мероприятия по обеззараживанию территории предприятий.