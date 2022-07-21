Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 100 собак из приюта обрели хозяев. Сейчас в учреждении содержат 125 четвероногих. За время работы приюта через него прошло больше тысячи животных. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Горожане разбирают как щенков, так и взрослых особей. Кто-то специально выбирает агрессивных собак для охраны складов, производственных помещений.

Примерно 60 собак, «проживающих» в приюте, ветеринары признали агрессивными. Это значит, что они останутся здесь навсегда.