В Брянске потребовали предоставить сироте квартиру

В Брянске прокуратура потребовала предоставить сироте квартиру. 25-летний местный житель в семь лет остался без попечения родителей и состоял на учете в Брянской городской администрации. Об этом сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

- В соответствии с жилищным законодательством дети, оставшиеся без попечения родителей, при отсутствии закрепленного за ними жилья, должны быть обеспечены жилым помещением органами власти во внеочередном порядке, - говорят в прокуратуре. - Однако до момента обращения в прокуратуру гарантированного государством жилья он не получил.

Суд обязал городскую администрацию обеспечить сироту жильем. Сейчас жилищные права молодого человека восстановили. Ему предоставили благоустроенную квартиру в городе.