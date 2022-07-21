ВТБ застраховал 50 тысяч детей на время отдыха в летних лагерях

Фото: ВТБ.

В 2022 году спрос клиентов ВТБ на детские путевки в летние оздоровительные лагеря в рамках программы Ростуризма вырос в два раза. На покупку путевок по программе семьи потратили свыше 2 млрд рублей и получили 825 млн рублей кешбэка от государства. ВТБ бесплатно застраховал порядка 50 тыс. детей на время их отдыха.

За время действия программы Ростуризма клиенты ВТБ приобрели путевки в детские оздоровительные лагеря на сумму более 2 млрд рублей. Стоимость одной путевки в среднем составила 33 тыс. рублей. В рамках программы государство вернуло клиентам на карту «Мир» почти половину этой суммы в виде кешбэка – 825 млрд рублей.

Для своих клиентов, оплативших путевку по госпрограмме картой «Мир», ВТБ оформил бесплатную страховку от несчастных случаев на все время отдыха ребенка в летнем лагере. Банк застраховал таким образом порядка 50 тыс. детей.

«За два с половиной месяца программой Ростуризма воспользовались в 2 раза больше клиентов ВТБ, чем за все время действия акции в прошлом году. В этом году в рамках стратегической инициативы семейного капитала мы запустили дополнительную поддержку семей с детьми и бесплатно страховали ребенка на все время отдыха в летнем лагере, если путевка в рамках госпрограммы была оплачена через наш банк. На сегодняшний день семьи получили 366 тысяч рублей страховых выплат. Таким образом, мы помогли родителям в лечении ребенка и сохранении семейного бюджета», – комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Программа Ростуризма по развитию детского лечебно-оздоровительного отдыха действовала с 31 марта по 14 июня 2022 года. Она распространяется на отдых детей более чем в 400 летних лагерях по всей России. Путевки по ней должны были быть полностью оплачены онлайн. Родители могли вернуть не более 20 тыс. рублей с каждой купленной путевки, а для получения кешбэка необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир».

Страховка от ВТБ предусматривает выплату родителям компенсации в зависимости от характера травмы ребенка, а также при необходимости оплату медикаментов и стоимость реабилитации. Максимальный размер страхового покрытия по травме составляет 500 тыс. рублей. Заявить о страховом случае можно онлайн, без визита в офис банка. Услуги страхования предоставляются ООО СК «Пульс».