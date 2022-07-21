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Общество21 июля 2022 14:01

В Брянске шквалистый ветер повалил 18 деревьев

Непогода бушевала в среду, 20 июля
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Подслушано Брянск",vk.com.

Фото: "Подслушано Брянск",vk.com.

В Брянске шквалистый ветер повалил 18 деревьев. Из них 11 попадали в Бежицком районе. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Значительная часть падающих деревьев повредила электропровода. Четыре дерева упали на припаркованные рядом автомобили. А в Володарском районе оказался поврежденным автобус. На улице речной ветер повалили остановку. Сейчас ее поставили на место. Падение дерева зафиксировали в майском парке в Бежицы. До сих пор от местных жителей поступают заявки.

В первую очередь упавшие деревья убирали с проезжей части. В короткие сроки наладили работу поврежденных участков электросетей. К уборке деревьев на придомовых территориях привлекают управляющие компании.

Кстати, региональное управление МЧС предупреждает о непогоде в пятницу, 22 июля.