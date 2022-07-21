В Брянском филиале ФГБУ ЦНМВЛ прошло совещание по импортозамещению вакцин для ветеринарного применения

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

19 июля 2022 года Брянский филиал ФГБУ ЦНМВЛ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») провели совещание по теме: «Замещение вакцин импортного происхождения на иммунологические препараты отечественного производства для профилактики болезней животных и птиц. Разработка и корректировка схем специфических профилактических вакцинаций с применением отечественных аналогов, производимых ФГБУ «ВНИИЗЖ»».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, представители Департамента сельского хозяйства Брянской области, Управления ветеринарии Брянской области, руководители и ветеринарные врачи крупных животноводческих и птицеводческих предприятий.

Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» представили доклады по профилактике инфекционных болезней свиней, птиц и КРС в части вакцинопрофилактики, рассказали о линейке выпускаемых препаратов, новых разработках, научном и техническом потенциале учреждения. Эксперты детально проработали варианты постепенного отказа от вакцин иностранного происхождения в пользу отечественных ветеринарных препаратов в рамках импортозамещения.

В процессе обсуждения состоялся оживленный разговор представителей науки и практики, намечены пути взаимовыгодного сотрудничества по обеспечению эпизоотического благополучия региона.