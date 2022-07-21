Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жуковском районе в ДТП попали три автомобиля. Автоавария произошла в среду, 20 июля, около половины десятого вечера на 185 километре дороги Орел-Брянск- Смоленск- граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, двигаясь со стороны Брянска в сторону Смоленска, врезался в остановившийся для осуществления маневра «Поворот налево» автомобиль «Рено Логан» под управлением 36-летнего водителя. После чего автомобиль «Рено» выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Он врезался в «Мерседес Бенц» с полуприцепом под управлением 34-летнего водителя, который ехал со стороны Смоленска.

- В ДТП 42-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан» получила рану лица, ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. - 36-летний водитель автомобиля «Рено Логан» получил ссадины лица, перелом ребер. Их госпитализировали. У 46-летнего водителя ВАЗ-21140 установили состояние опьянения. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.