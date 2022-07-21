Фото: департамент культуры Брянской области.

Брянского художника Василия Лаворько наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации. Столь высокой награды художника-живописца удостоили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Об этот сообщают в департаменте культуры Брянской области.

Художник Василий Лаворько всю свою жизнь занимается живописью. Лейтмотивом его работ являются пейзажи. Многие из них он посвятил родному Стародубскому району. Также он создал целую серию по мотивам произведений поэта Федора Тютчева.

Живописец - Заслуженный художник России, лауреат премии "Русский путь". Его работы экспонируют в музеях Брянска, Тулы, Омска. Они также есть в частных коллекциях в России и многих зарубежных странах.