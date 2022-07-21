Житель Клетнянского района на спор выстрелил в знакомого из винтовки

Житель Клетнянского района выстрелили в знакомого из винтовки. На 32-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде подтвердили, что 4 февраля этого года обвиняемый выпивал со своим знакомым. Между ними возник спор. Вот он и решил показать, как стреляет пневматическая винтовка. Обвиняемый находился от потерпевшего на расстоянии не больше полутора метров. Он выстрелил в грудь мужчине. Это причинило тяжкий вред здоровью приятеля.

- Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, - говорят в надзорном ведомстве. – Его приговорили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.