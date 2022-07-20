В Брянскую область не пропустили 3 тонны белорусской продукции и 30 тысяч яиц

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора Брянской области.

В Брянскую область не пропустили три тонны белорусской продукции и 30 тысяч яиц. Об этом сообщают в пресс-службы управления Россельхознадзора Брянской области.

С 15 июня по 15 июля на пропускном пункте «Красный Камень» в Злынковском районе задержали восемь машин с нелегальными продуктами из Белоруссии. В автомобилях находились больше 30, 6 тысячи штук нелегальных яиц, 2,1 тонны готовой мясной продукции и 1,1 тонну готовой молочной продукции.

Товар попытались провезти в обход официальных ветеринарных постов. На товар не было необходимых сопроводительных документов. Кроме того, продукцию перевозили с грубыми нарушениями температурного режима и в антисанитарных условиях.

Все это планировали продать в России. Грузы вернули в Белоруссию. Виновных привлекли к административной ответственности.