ВТБ: российские заемщики стали чаще переходить в «семейную ипотеку»

Фото: ВТБ.

По статистике ВТБ, в первом полугодии около 5 тысяч заемщиков перевели свои кредиты в «семейную ипотеку», рефинансировав их из других программ. По сравнению с первым полугодием прошлого года спрос на подобные сделки вырос на четверть, а их объем увеличился на треть и превысил 13 млрд рублей. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Наибольшая активность клиентов, которые перевели свои кредиты в «семейную ипотеку», наблюдается в Московском регионе, где семьи с детьми уже рефинансировали свои кредиты на 9,4 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленобласть (3,1 млрд рублей). В топ-5 регионов по объему сделок также входят Республики Татарстан (896 млн), Башкортостан (736 млн) и Новосибирская область (584 млн).

Общий объем выдач по «семейной ипотеке» в ВТБ с начала года приблизился к 125 млрд рублей. Программой воспользовались около 24 тысяч заемщиков, что в 3,7 раза превышает результат за аналогичный период 2021 года. Со своей стороны, ВТБ с 1 июля снизил ставку по ипотеке для многодетных семей до 3% и уже провел первые сделки по новым условиям примерно в 20 регионах. Предложение действует до конца года и направлено на поддержку клиентов, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок, а хотя бы один из родителей получает зарплату на карту ВТБ.

«Условия по «семейной ипотеке» сегодня являются наиболее выгодными на рынке жилищных кредитов. Поэтому мы видим желание участников других ипотечных программ перейти именно в нее. За последние полгода подобный спрос вырос на четверть – причем как со стороны заемщиков, оформивших кредит по стандартной банковской программе, так и госипотеке. Клиенты расширяют свои семьи и улучшают условия по кредитам, чтобы снизить долговую нагрузку. В этом вопросе банки и застройщики должны решать задачи государственного уровня, обеспечивая семьи с детьми качественным и доступным жильем», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Финансирование по «семейной ипотеке» предоставляется заемщикам при покупке недвижимости на первичном рынке. Максимальная сумма кредита может достигать 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков доступно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей соответственно.

ВТБ обеспечивает льготные условия «детской ипотеки» для своих клиентов в рамках новой стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Программа ВТБ объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.

ВТБ – один из лидеров рынка жилищного кредитования. По итогам первого полугодия 96,5 тысячи заемщиков оформили в банке ипотеку почти на 432 млрд рублей. Каждый второй кредит был выдан с господдержкой.