Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске забили 104 сваи в основании русловой опоры моста на набережной. Всего опор будет 12. Три из них расположат в самой Десне. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

После начнут устройство бетонного ростверка, который послужит опорой для колонн и ригеля. Со стороны улицы Калинина продолжают строить подпорную стенку. На пятиметровый каркас устанавливают опалубку, в которую будут заливаться десятки кубометров бетона. Здесь же продолжают устройство насыпи для заезда на мост, формирование объездных путей.

На противоположной стороне реки омонолдичивают межпролетные и межбалочные швы построенной части моста. Под ними - Объездная дорога. На ней уложили слой тощего бетона. Часть дороги заасфальтировали. Сейчас здесь устанавливают бордюры. рабочие вяжут арматурный каркас переходной стены в месте сопряжения моста с подходной насыпью.