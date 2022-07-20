Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Почепе пенсионерка угодила под колеса иномарки. ДТП произошло во вторник, 19 июля, около 14.10 на улице Красноармейской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель на автомобиле «Рено Логан» ехал со стороны улицы Ленина в направлении улицы Колхозной. Он сбил 66-летнюю женщину на велосипеде. Она ехала в попутном направлении. Велосипедистка стала неожиданно слева направо пересекать проезжую часть.

- В ДТП женщина получила сочетанную травму, закрытый перелом костей таза справа, вывих правого плеча, ушибы, ссадины мягких тканей лица, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травматический шок второй степени, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали.

Во время осмотра места ДТП установили, что на дороге нет горизонтальной разметки. . По выявленным недостаткам соответствующую информацию направили в прокуратуру.