В Брянске и в регионе ураганный ветер повалил деревья

Фото: "Подслушано Брянск",vk.com.

В Бежицком районе Брянска на улице 22 Съезда КПСС ураганный ветер повалили деревья. Об этом очевидцы 20 июля сообщают в соцсети ВКонтакте. Горожане опубликовали и фотографии. На снимке видно, что под удар могли попасть припаркованные рядом автомобили. О пострадавших не сообщают.

А еще на Бежицкий район обрушился град. Не обошел он стороной и Фокинский район. Очевидцы поделились фотографиями ВКонтакте.

Также очевидцы ВКонтакте сообщают и о том, что из-за ураганного ветра огромные сосны рухнули прямо на автодорогу Жуковка-Брянск. Из-за них проезд автомобилей временно ограничили. Водителей просят искать другие пути объезда.

Оперативное предупреждение о непогоде в Брянской области 20 июля действует до девяти часов вечера.