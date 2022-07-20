В Брянске осудят работника пенсионного фонда за убийство жителя Узбекистана. На 43-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 1 мая этого года около часа ночи фигурант в своей квартире по улице Ромашина выпивал с новым знакомым из Узбекистана. С ним он познакомился вечером. Между мужчинами вспыхнула сора. Обвиняемый схватил разделочный нож и ударил им нового знакомого не меньше 11 раз. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Затем он вытащил тело потерпевшего из квартиры и оставил на лестничной площадке подъезда .

- За совершение данного преступления фигуранту грозит от шести до 15 лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре – Уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде Брянска.