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Общество20 июля 2022 8:36

В Брянской области 20 июля ожидают ливень с грозой и сильный ветер

В отдельных районах прогнозируют град
Надежда ПЕТРУНИНА
Возможны обрушение славбоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев

Возможны обрушение славбоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области 20 июля ожидают ливень с грозой и сильный ветер. Сила ветра достигнет 24 метров в секунду. Непогода будет проявлять себя до девяти часов вечера. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения в работе электроснабжения, ухудшение дорожных условий, нарушение в работе транспорта, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев

Жителей региона просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.