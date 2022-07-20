Возможны обрушение славбоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области 20 июля ожидают ливень с грозой и сильный ветер. Сила ветра достигнет 24 метров в секунду. Непогода будет проявлять себя до девяти часов вечера. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения в работе электроснабжения, ухудшение дорожных условий, нарушение в работе транспорта, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев

Жителей региона просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.