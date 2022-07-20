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Происшествия20 июля 2022 6:16

В Брянской области заведут уголовное дело из-за обстрелов со стороны ВСУ

Новые Юрковичи и село Ломаковка обстреляли с утра 19 июля
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области заведут уголовное дело из-за обстрелов со стороны ВСУ. Такое поручение дал председатель СК России в связи с обстрелами 19 июля населенных пунктов Новые Юрковичи Климовского района и села Ломаковка Стародубского района.

Следователи установят обстоятельства преступлений и лиц. Причастных к их совершению, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.

Напомним, обстрелы со стороны ВСУ населенных пунктов Брянщины производились с утра в понедельник, 19 июля. Ни в Новых Юрковичах, ни в селе Ломаковка пострадавших нет.