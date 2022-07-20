На базе Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ прошли обучение сотрудники молокоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

С 11 по 15 июля 2022 года в учебном центре ФГБУ ЦНМВЛ (лицензия от 24.01.2019 г., № 039857, серия 77Л01 №0010742) состоялось обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.

Микробиологи СООО «БелСыр» и ОАО «Туровский молочный комбинат» прошли обучение по теме: «Микробиологические исследования молока и молочной продукции».

В ходе занятий специалистами учреждения был освещен ряд актуальных для слушателей вопросов, среди которых:

По окончании обучения все коллеги прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Сообщаем, что в разделе «учебный центр» официального сайта ФГБУ ЦНМВЛ можно ознакомиться с планом проведения курсов повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования на 2022 год. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронному адресам: