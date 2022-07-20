В Брянске увековечат память 9 героев, получивших посмертно орден Мужества

Памятные знаки появятся на зданиях школ,в которых учились погибшие. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске увековечат память девяти человек, посмертно награжденных орденом мужества. Они погибли во время спецоперации на Украине. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Установят девять мемориальных досок. Памятные знаки появятся на зданиях школ,в которых учились погибшие.

- Проявив мужество и доблесть в боях, они самоотверженно боролись за правду, за мир и спокойствие наших жителей на Донбассе, - отметили в горсовете. - Они современные герои. Герои нашего времени. Пусть молодежь, подрастающее поколение хранит память об их боевом подвиге, храбрости и сильной гражданской позиции.

Это героические выпускники школ: № 64 Николай Курсаков, № 26 - Евгений Смирнов, № 55 - Олег Кузнецов, №12 - Илья Курбатов, №14 - Никита Лобурец и Андрей Юрков, №18 - Дмитрий Мармус, гимназии №2 - Никита Самойлов, гимназии №7 - Михаил Новиков.