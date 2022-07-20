Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 5:50

В Брянске увековечат память 9 героев, получивших посмертно орден Мужества

Они погибли во время спецоперации на Украине
Надежда ПЕТРУНИНА
Памятные знаки появятся на зданиях школ,в которых учились погибшие.

Памятные знаки появятся на зданиях школ,в которых учились погибшие.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске увековечат память девяти человек, посмертно награжденных орденом мужества. Они погибли во время спецоперации на Украине. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Установят девять мемориальных досок. Памятные знаки появятся на зданиях школ,в которых учились погибшие.

- Проявив мужество и доблесть в боях, они самоотверженно боролись за правду, за мир и спокойствие наших жителей на Донбассе, - отметили в горсовете. - Они современные герои. Герои нашего времени. Пусть молодежь, подрастающее поколение хранит память об их боевом подвиге, храбрости и сильной гражданской позиции.

Это героические выпускники школ: № 64 Николай Курсаков, № 26 - Евгений Смирнов, № 55 - Олег Кузнецов, №12 - Илья Курбатов, №14 - Никита Лобурец и Андрей Юрков, №18 - Дмитрий Мармус, гимназии №2 - Никита Самойлов, гимназии №7 - Михаил Новиков.