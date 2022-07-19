В Брянской области завершили расследование уголовного дела о поддельной вакцинации в отношении старшей медицинской сестры, санитарки, программиста и оператора Сельцовской городской больницы, а также работника коммерческого предприятия Бежицкого района.. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что весной и летом 2021 года обвиняемые действовали в составе организованной группы. За деньги от одной до двух тысяч рублей, а также а также для своих родственников и знакомых на безвозмездной основе, организовали внесение ложных сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о проведенной вакцинации нескольких десятков граждан, повысив тем самым риск распространения указанной инфекции.

Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД и УФСБ России по Брянской области.

- Сейчас расследование уголовного дела завершили, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.