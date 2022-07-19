Брянца за продажу шпионской ручки оштрафовали на 50 тысяч рублей. Советский районный суд признал 52-летнего мужчину виновным по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде подтвердили, что фигурант 3 июня 2021 года в Советском районе Брянска незаконно продал за 1500 рублей предмет, предназначенный ля негласного получения аудио информации. Он был в виде шариковой ручки с пишушим элементом. Мужчина знал об этом. Он не являлся индивидуальным предпринимателем и у него не было лицензии на разработку, производство, реализацию и приобретение для продажи подобных технических средств.

Суд оштрафовал виновного на 50 тысяч рублей. Мужчина . считая себя невиновным, обжаловал решение суда. Он просил аппеляционную инстанцию оправдать его. Но жалобы отклонили.