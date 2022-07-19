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Происшествия19 июля 2022 17:51

Брянца за продажу шпионской ручки оштрафовали на 50 тысяч рублей

Мужчина пытался обжаловать приговор
Надежда ПЕТРУНИНА

Брянца за продажу шпионской ручки оштрафовали на 50 тысяч рублей. Советский районный суд признал 52-летнего мужчину виновным по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде подтвердили, что фигурант 3 июня 2021 года в Советском районе Брянска незаконно продал за 1500 рублей предмет, предназначенный ля негласного получения аудио информации. Он был в виде шариковой ручки с пишушим элементом. Мужчина знал об этом. Он не являлся индивидуальным предпринимателем и у него не было лицензии на разработку, производство, реализацию и приобретение для продажи подобных технических средств.

Суд оштрафовал виновного на 50 тысяч рублей. Мужчина . считая себя невиновным, обжаловал решение суда. Он просил аппеляционную инстанцию оправдать его. Но жалобы отклонили.