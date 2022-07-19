Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске в областной больнице 22 июля закроют коронавирусный госпиталь. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения региона.

В помещениях госпиталя проведут санитарную обработку и очистят вентиляционные системы.

Напомним, коронавирусный госпиталь на базе областной больницы развернули 13 октября 2021 года. Он мог одновременно принимать 164 пациента больных ковидом. 24 койки в нем были реанимационными. Госпиталь открыли на территории роддома, так как перинатальный центр закрывали на ежегодную санобработку.