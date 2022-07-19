В Брянске на улице Октябрьской монтируют освещение

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска на улице Октябрьской монтируют освещение. Работы идут на участке от улицы Пролетарской до улицы Топальской. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядчик во вторник, 19 июля начал прокладывать линию нового освещения. Работает автовспышка. Электрики монтируют самонесущий изолированный провод. Параллельно подрезают деревья, снижающие эффективность освещения.

- Здесь почти не будет ярких светильников, аналогичных тем, что устанавливают в рамках ремонта всех городских улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», - говорят в мэрии города. - На значительной части улицы Октябрьской установят невысокие торшеры с мягким рассеянным светом. Такой выбор освещения связан с низкой транспортной активностью, а также близким расположением к дороге жилых домов.

Также по улице Октябрьской обновляют тротуары. На них старый асфальт заменяют плиткой. Дорогу уже заасфальтировали. Всего ремонт Октябрьской обойдется в 28,5 миллиона рублей. Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».