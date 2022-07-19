Жителя Дятьковского района отправили в колонию-поселение за смертельное ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что ночью 17 февраля пьяный 29-летний мужчина управлял автомобилем «Мазда-3». Он ехал с пассажиром по дороге в Дятькове. Водитель н справился с управлением. Из-за этого машина выехала за пределы дороги на правую обочину по ходу движения, врезалась в фонарный столб и перевернулась. 25-летний пассажир умер на месте ДТП.

- Суд приговорил виновника ДТП к лишению свободы на шесть лет и один месяц, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также суд на два года и шесть месяцев лишил его заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу.