Мир прекрасен, когда слышен каждый звук

Фото: Центр "Студия слуха".

Если вы перестали слышать пение птиц и шелест ветра — это повод обратить внимание на изменения слуха. Часто человек игнорирует первые признаки снижения слуха. Это приводит к тому, что заметно это становится только тогда, когда уже приходится увеличивать звук телевизора и говорить громче. В центре «Студия Слуха» можно проверить слух совершенно бесплатно. Специалист Бирюкова Наталья Викторовна ответит на все ваши вопросы о слуховых аппаратах и последних технологиях в области слухопротезирования. Для того, чтобы записаться на приём, можно позвонить по телефонам:

+7 (4832) 51-06-28, +7 (910) 330-42-32

Центр "Студия слуха" находится по адресу: г. Брянск, ул. Ростовская, д. 1 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, необходимо проконсультироваться со специалистом.

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