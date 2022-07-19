Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске водитель иномарки сбил 27-летнюю девушку. В понедельник, 18 июля, около девяти часов утра из травмпунтка Советского района поступило сообщение. Туда обратилась 27-летняя девушка с ушибом левого тазобедренного сустава. Ей назначили лечение и отпустили домой. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Она пояснила, что травмы получила в ДТП 17 июля около 21.10 на улице Урицкого. По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» ехал со стороны улицы Калинина в сторону улицы Урицкого. Поворачивая налево, он сбил девушку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

На месте ДТП заметили отсутствие линий горизонтальной дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки. В адрес комитета по ЖКХ БГА внесли предостережение