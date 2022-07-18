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Общество18 июля 2022 15:16

Об аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора)

Кира ФИЛИППОВА
Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

На прошлой неделе на базе Брянского филиала ФГБУ ЦНМВЛ прошел квалификационный экзамен для физических лиц, подавших заявления об аттестации в качестве эксперта, привлекаемого к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора).

Аттестацию провели специалисты Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям на основании поступивших заявлений граждан и прилагаемых к ним документов.

При проведении экзамена 10 заявителей благополучно подтвердили соответствие критериям аттестации по 6 видам экспертиз.

После оформления соответствующего решения информация о заявителях, прошедших аттестацию, будет внесена в реестр экспертов Россельхознадзора.