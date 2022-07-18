В Брянской области умерла бывший врач-эндокринолог Светлана Чернуха

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Климовском районе скончалась «Заслуженный врач Российской Федерации», бывший заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Климовская ЦРБ», врач высшей квалификационной категории, врач-эндокринолог Светлана Чернуха. Ее не стало 15 июля на 80-м году жизни. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

Светлана Васильевна родилась 18 марта 1943 года в селе Новые Юрковичи. Он окончила лечебный факультет Смоленского медицинского института и с 1 августа 1968 года работала врачом-терапевтом в Климовской ЦРБ. А с февраля 1976 года ее назначили лечебный факультет Смоленского медицинского института и с 1 августа 1968 года работала врачом-терапевтом в Климовской ЦРБ заместителем главного врача по медицинской части. Она совмещала работу врача-эндокринолога и являлась главным внештатным эндокринологом Климовского района. С 30 апреля 2015 года 25 октября 2016 года исполняла обязанности главного врача ГБУЗ «Климовская ЦРБ». С 26 октября 2016 года ушла на пенсию.

Светлана Васильевна за свой многолетний труд получила звание «Отличник здравоохранения», звание «Почетный донор» , медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением», Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ , почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Она имела различные почетные грамоты. В их числе грамоты губернатора Брянской области, Брянской областной Думы, администрации Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области.

- Сотрудники и пациенты ценили Светлану Васильевну за ее профессионализм, милосердие, доброжелательность, чуткое и внимательное отношение к людям, -пишут в некрологе - Светлые воспоминания об этом человеке навечно останутся в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям.