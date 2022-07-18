Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске автоинспекторы поймали пьяного маршрутчика. Автобус «Пежо Боксер», который следовал по маршруту №34 инспекторы остановили в влскресенье,17 июля, около полудня. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Машину остановили для проверки правил пассажирских перевозок. Пообщавшись с водителем, автоинспекторы заметили первичные признаки опьянения. Маршрутчик отказался от прохождения медицинского освидетельствования как на месте, так и в больнице.

- 49-летнего водителя автобуса отстранили от управления, - говорят в Госавтоинспекции. – На него составили административные протоколы.

В салоне маршрутки ехали семь пассажиров. С их слов, водитель почти 30 лет за рулем, 20 из них он водил маршрутки.