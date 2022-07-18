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Происшествия18 июля 2022 12:41

В брянских Клинцах мужчина в пьяной ссоре зарезал знакомого

Фигуранта уголовного дела заключили под стражу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянских Клинцах мужчина в пьяной ссоре зарезал знакомого. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 12 июля пьяный 55-летний подозреваемый находился во дворе своего дома по улице Комсомольской. Между ним и его знакомым вспыхнула ссора. В гневе подозреваемый схватил нож и ударил им в шею приятеля. Удар для него оказался смертельным.

- Фигуранта задержали, ему предъявили обвинение в убийстве, - говорят в Следственном Комитете. – Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.