Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Мглинском районе водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 17 июля около половины восьмого вечера на дороге Брянск-Новозыбков-Мглин. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 ехал со стороны Мглина в сторону Почепа. Он съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

- В ДТП мужчина получил рваные раны обеих ушных раковин, перелом правой ключицы, перелом ребер, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Автомобиль задержали и отправили на специализированную стоянку.