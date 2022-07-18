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Общество18 июля 2022 12:05

В Брянской области ищут 49-летнюю Татьяну Запоину

Женщина пропала 8 июля в Злынковском районе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 49-летнюю Татьяну Запоину. Женщина в пропала в селе Лысые Злынковского района. С 8 июля ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так6 рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Женщина была одета в черную безрукавку в белый горошек, черную юбку, розовые сланцы.

Она нуждается в медицинской помощи, - пишут волонтеры. - Может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-либо знает о Татьяне Запоиной, просят сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.