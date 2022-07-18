Брянская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ об итогах лабораторных исследований почвы за 1 полугодие 2022 года

Фото: ФГБУ ЦНМВЛ.

Почва является наиболее важным элементом экосистемы. Это специфическая основа для сельскохозяйственных культур в качестве субстрата для растений, хранилища воды, воздуха и питательных веществ. Только здоровая почва, то есть та, которая имеет правильную структуру и состав, дает здоровые культуры. Чтобы надежно оценить ее богатство, определить план применения удобрений для растений, следует сделать анализ почвы.

Брянская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ проводит различные исследования объектов окружающей среды, в том числе почвы. За 1 полугодие 2022 года в лабораторию поступило 650 образцов почвы, проведено 2322 исследования. Исследования почвы проводили на соответствие требованиям нормативных документов по микробиологическим, санитарно-гельминтологическим, химико-токсикологическим и другим показателям.

Порядка 53% образцов почв не соответствовали требованиям нормативных документов по содержанию техногенных загрязнителей (превышено содержание меди, цинка, нефтепродуктов). В 14,7% образцов обнаружены несоответствия по микробиологическим показателям, в том числе по превышению индекса бактерий группы кишечной палочки (БГКП).

Исследования проводились как в рамках государственного земельного надзора, осуществляемого Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, так и по заявкам юридических и физических лиц.

Лабораторные исследования почвенных проб, отобранных в рамках госзадания на полях Брянской и Смоленской областей, в 26% образцов демонстрируют снижение отдельных показателей почвенного плодородия по сравнению с контрольными пробами.

Чтобы предотвратить снижение плодородия почв и минимизировать риски загрязнения окружающей среды, крайне важно проводить почвенное обследование. Ведь только на основе полученных данных возможно рациональное использование почвы.

Специалисты лаборатории в своей работе используют новейшее оборудование и современные методики исследований. При необходимости проводят отбор образцов почвы в соответствии с требованиями нормативных документов, что позволяет обеспечивать достоверность результатов проводимых исследований.