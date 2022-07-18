В брянском поселке Клетня пьяный мужчина насмерть забил знакомого

В брянском поселке Клетня пьяный 30-летний мужчина насмерть забил знакомого. На него завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде подтвердили, что ночью 1 марта этого года пьяный мужчина находился рядом со своим домом. Он избил знакомого руками и ногами по лицу и телу. Повреждения для потерпевшего оказались несовместимыми с жизнью.

-Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.