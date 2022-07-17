В Клинцах скончался директор стройфирмы и бывший депутат Николай Коленчук

Фото: Клинцовская городская администрация.

В Клинцах 16 июля после продолжительной болезни скончался директор строительной фирмы и бывший депутат городского Совета Николай Коленчук. Прощание пройдет в понедельник, 18 июля, в полдень в храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, сообщают в Клинцовской городской администрации.

Николай Анатольевич родился в Клинцах в 1973 году. Закончил среднюю школу №2, поступил в военное училище в Дубне. Потом учился в Клинцовском текстильном техникуме.

Строительную компанию возглавлял до 2019 года. Избирался депутатом Клинцовского горсовета. Занимался благотворительностью. Николай Коленчук награжден Почетными Грамотами Губернатора Брянской области, Клинцовской городской администрации, орденом «За заслуги в строительстве» , медалью «За вклад в развитие города Клинцы». Николай Анатольевич женат, имеет четверых детей.

- Депутаты Брянской областной Думы, Клинцовский городской Совет народных депутатов, Клинцовская городская администрация выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной смерти Николая Анатольевича Коленчука, - говорится в некрологе.