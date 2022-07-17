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Происшествия17 июля 2022 11:04

В Любохне водитель иномарки сбил мотоциклиста

Водителя мотоцикла и пассажира госпитализировали
Марина АНТОНОВА

В поселке Любохна в Дятьковском районе водитель иномарки сбил мотоциклиста. ДТП случилось около половины десятого вечера в субботу, 16 июля, на улице Брянской, сообщают в областной Госавтоинспекции.

40-летний водитель автомобиля "Хавал" на перекрестке не пропустил мотоциклиста и сбил его. У 23-летнего пассажира диагностировали ушиб связок, ссадины голени и колена. Его отпустили домой с назначением лечения. Пассажир ехал без шлема.

23-летнего водителя мотоцикла госпитализировали с переломом костей таза. Он ехал без прав, без шлема, на не зарегистрированном мотоцикле, без обязательной страховки.