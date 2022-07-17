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Общество17 июля 2022 10:44

Брянцев предупредили о грозе и сильном ветре 18 июля

Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду
Марина АНТОНОВА
Непогоду прогнозируют в первый рабочий день.

Непогоду прогнозируют в первый рабочий день.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Брянской области предупредили о сильном ветре в понедельник, 18 июля. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Местами возможна гроза.

Из-за непогоды возможно нарушение энергоснабжения, обрушение ненадежных конструкций.

Жителям рекомендуют убрать хозяйственные вещи с открытых балконов и дворов, машину поставить при возможности в гараж, на улице держаться подальше от хрупких конструкций и ветхих деревьев.