В Брянской области выросла младенческая смертность

В Брянской области в два раза выросла младенческая смертность. Брянскстат опубликовал данные о естественном движении населения за январь-май 2022 года. За полгода умерли 18 детей до одного года. В 2021-м число смертей было в два раза меньше - 9.

В первой половине 2022 года показатель младенческой смертности составил 4,8 на 1000 родившихся живыми. Год назад - 2,3. Смертность возросла в 2,1 раза, сообщает Брянскстат.

В этом году меньше родившихся - 3366, чем в прошлом - 3538 человек. Но меньше и умерших: в 2022-м - 8656, в 2021-м - 9204.

В первом полугодии 2022 года зарегистрировали 1626 браков и 1998 разводов. Второй показатель был больше и в 2021 году.