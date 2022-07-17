В Брянской области с 18 июля возможны отключения центральных телеканалов

В Брянской области с 18 июля возможны кратковременные перерывы трансляции центральных телеканалов из-за профилактических работ.

В понедельник они пройдут на радиотелевизионной передающей станции в Брянске с 9.00 до 15.00, сообщают в Брянском РТРС. Могут не работать Первый канал, Россия 1, МАТЧ!, НТВ, 5-ый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР и ТВ Центр. А также радио - Радио России, Маяк и Вести FM.

Такие же работы запланировали на радиотелевизионной передающей станции в Новозыбкове 21 июля, 20 июля - в Унече и севском селе Шведчики.

- С 9.00 до 15.00 на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - говорят в РТРС. - Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.