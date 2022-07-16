В Брянске на проспекте Ленина автомобилистка сбила пенсионерку

В Брянске на проспекте Ленина автомобилистка за рулем ВАЗ-21124 сбила 61-летнюю женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло около половины третьего дня в пятницу, 15 июля, у дома №24, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

27-летняя женщина за рулем отечественной легковушки ехала в правом ряду со стороны улицы Горького в сторону улицы Фокина. Пешеход переходила дорогу по пешеходному переходу.

У пострадавшей диагностировали перелом ноги, ушиб голени и тазобедренного сустава. Пенсионерку госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.