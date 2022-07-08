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Общество8 июля 2022 14:55

В Брянске поздравили супругов Шапошниковых с 66-летием семейной жизни

Любовь, трепет и нежность они пронесли через всю жизнь
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Николай ЩЕГЛОВ, vk.com.

Фото: Николай ЩЕГЛОВ, vk.com.

В Брянске Бориса Васильевича и Тамару Ивановну Шапошниковых поздравили с 66-летием семейной жизни. Об этом сообщают в департаменте семьи, социальной и демографической политики.

Эта прекрасная пара хорошо известна жителям региона. Борис Васильевич – ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. Тамара Ивановна - учитель химии.

Супруги всю жизнь с нежностью и заботой относятся друг к другу. Любовь и трепет они сохранил и по прошествии 66 лет совместной жизни.

Шапошниковых тепло поздравили с замечательной датой, с Днем семьи. Любви и верности. Они - пример истиной любви и верности.