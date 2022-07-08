В Брянске наркоторговца отправили на 9 лет в колонию

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске на девять лет в колонию отправили наркоторговца. У задержанного нашли и изъяли 500,818 грамм наркотического вещества, содержащего в своем составе мефедрон. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что данный гражданин бесконтаткным способом получил от посредника партию наркотиков. Их он должен был сбыть в Брянской области.

- На задержанного завели уголовное дело, - говорят в УФСБ. – В июне этого года суд Брянского района приговорил его к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.