ВТБ в Брянске в два раза увеличил выдачу ипотеки в июне

Фото: ВТБ.

Банк ВТБ в июне зафиксировал существенный рост продаж ипотечных кредитов. Этому способствовало снижение ставок по государственным и банковским программам. ВТБ в Брянской области в первый месяц лета выдал жилищных кредитов почти на 170 млн рублей, что более чем в два раза превысило результат мая. По итогам полугодия выдачи составили 1,2 млрд рублей, средний чек превысил 2,6 млн рублей. При этом до прошлогоднего уровня спрос на покупку жилья пока не восстановился.

По итогам первого полугодия 68% продаж ипотеки в брянском ВТБ пришлось на кредиты с господдержкой. По этим программам было заключено 276 сделок на 823 млн рублей. 32% от общего объема выдач составили продажи по стандартным программам банка, по которым клиенты чаще приобретают вторичное жилье. В этих рамках брянский ВТБ оформил 183 кредита на сумму 379 млн рублей.

В целом по стране в ВТБ по итогам первого полугодия 96,5 тыс. заемщиков оформили ипотеку на 432 млрд рублей. Каждый второй кредит был выдан с господдержкой. Ставки вернулись к уровню начала года и снова позволяют людям планировать сделки по купле-продаже недвижимости.