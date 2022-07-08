В Брянске на улице Камозина заменят освещение

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска на улице Камозина заменят освещение. Уже установили новые электроопоры. Скоро на них повесят светодиодные светильники. Полностью ремонт улицы стоимостью 23,6 миллиона рублей должны завершить в сентябре. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Протяженность участка работ составляет 0,7 километра. Сейчас подрядчик сосредоточился на строительстве тротуаров и обустройстве ливневой канализации.

- Ремонт улицы Камозина выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», - говорят в мэрии города. - В этом году в Бежицком районе капитально отремонтируют 11 автодорог.