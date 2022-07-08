Фото: пресс-служба Правительства Брянской области.

В Брянской области 53 семейные пары наградили медалью «За любовь и верность». Торжество в честь дня семьи, любви и верности состоялось 8 июля в Хрустальном зале регионального правительства. Об этом сообщают в пресс-службе.

На церемонию награждения прибыли пары со всех районов области. Всего за 15 лет медаль получил больше 700 семей. Супруги прожили вместе больше 25 лет.

Виновников торжества тепло поздравили с праздником. Парам пожелали семейного благополучия и счастья на долгие годы. Чтобы в домах всегда царили мир, уют и понимание, звучал детский смех, и было уважение.