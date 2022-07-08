Нарушителей накажут рублем.

В Брянской области с 8 июля ввели противопожарный режим. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Брянцам запретили разводить костры в лесах. Также нельзя палить мусор и траву. Под запретом и любые пожароопасные действия.

За нарушения запрета будут штрафовать лесные инспекторы. Сумма для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 60 до 80 тысяч рублей. Больше всего сумма шарфа для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.