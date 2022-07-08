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Общество8 июля 2022 13:33

В Брянск приехал первый новый троллейбус

Транспорт скоро выйдет на городские улицы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ГТРК"Брянск".

Фото: ГТРК"Брянск".

В Брянск доставили первый новый троллейбус. Об этом 8 июля сообщает ГТРК «Брянск».

Его поставили в рамках в рамках масштабного инфраструктурного проекта по модернизации электротранспорта областного центра. Выпустили транспорт на Вологодском заводе.

Троллейбус низкопольный, в нем есть видеонаблюдение. Салон оснащен кондиционерами и точками для зарядки телефонов. Транспорт скоро выйдет на улицы Брянска.

По инфраструктурному проекту городское депо пополнят сто машин. Масштабная модернизация подразумевает также и обновление материально-технической базы предприятия. Первое оборудование уже поступило. Кроме этого меняют электроопоры, контактные сети и кабельные линии в городе. Планируют ремонт и строительство новых тяговых подстанций.